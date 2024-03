Libri | esce ‘In fragranza di segreto’ | di Anna Rita Cammerata

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dieci casi di cronaca nera risolti da un arzillo 82enne proprietario di una ricetta segreta "Il gioco di parole con la 'flagranza di reato' è il fil rouge di un giallo fantasy il cui protagonista è un arzillo 82enne che per predisposizione, per intuito e per bontà, è perennemente alla ricerca della verità. Ha ereditato