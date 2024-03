Libri avvelenati con l’arsenico | scatta l’allarme nelle biblioteche | “Attenzione a quelli con la copertina o le pagine verdi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Chi ha visto il film Il nome della rosa, o letto il libro scritto da Umberto Eco, ricorderà certamente che tutto il mistero delle morti sospette nell’abbazia ruotava intorno a un manoscritto avvelenato. Ora, novelli Guglielmo da Baskerville e Adso da Melk sono alla caccia di non uno, ma di parecchicontaminati con, nascosti negli scaffali dellee più o meno alla portata di chiunque (anche se non letali come il manoscritto avvelenato dall’anziano monaco Jorge). Segno distintivo: un bellissimo color verde smeraldo. Il verde di Schweinfurt (o di Parigi) Tutto ebbe origine nell’Ottocento, quando in Inghilterra cominciarono a diffondersipiù economici, rilegati con tela piuttosto che con il cuoio e quindi alla portata di un crescente pubblico di lettori borghesi. Fin qui niente di che, se ...