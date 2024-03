Libertà d’impresa e benessere | la lezione di Einaudi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Scrive Stefano Folli su Repubblica che del pensiero di Luigi, primo presidente eletto della Repubblica del quale ci accingiamo a festeggiare i 150 anni dalla nascita, ciascuno “ne prende un pezzo alla bisogna, come un frutto dall’albero”. Questa rubrica non farà eccezione e coglierà tra i tanti frutti disponibili, tutti succosi, quello che ha il sapore dell’intrapresa. Eccone l’assaggio: “Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di guadagno. Il gusto, l’orgoglio, di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non ...