Liberate a Riccione le tartarughe Tartufo e Torrone | erano finite nelle reti dei pescatori

(Di venerdì 22 marzo 2024) Rimini, 22 marzo 2024 - Due abitanti del mare riconsegnati al loro habitat, in un giorno speciale. Proprio in occasione della giornata mondiale dell'Acqua, davanti a decine di bambini del posto, lemarinesono state rilasciate in mare. Dopo essere state pescate erroneamente al largo della costa romagnola, i due animali hanno ricevuto le cure necessarie presso il centro di recupero della fondazione Cetacea diprima di ritrovare finalmente la via di casa. Un grande lavoro Nel corso degli ultimi mesi invernali è stato registrato un record inerente al numero dimarine ospitate dal centro di recupero della fondazione Cetacea di, a dimostrazione del grande sostegno che stanno dando alla biodiversità locale. Si parla in particolare ...