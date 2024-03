L’IA mette tutti d’accordo Approvata la prima risoluzione all’Onu

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ladelle Nazioni Unite in materia di intelligenza artificiale è già storica di per sé, ma il fatto che sia stata adottata per consenso e non tramite una votazione la rende ancor più importante. Può sembrare un dettaglio, ma non lo è, specie in questi tempi dove le divisioni tra gli Stati emergono con più forza rispetto alle idee condivise. Proprio come ha fatto notare l’ambasciatrice americana, Linda Thomas-Greenfield: “In un momento in cui si vede che il mondo èsu poco, forse l’aspetto più silenziosamente radicale di questaè l’ampio consenso ottenuto in nome del progresso”. Promossa dagli Stati Uniti, la bozza ha infatti ricevuto un consenso unanime, anche di Cina, Russia e Cuba, tre degli storici avversari di Washington. Pertanto, approvandola per ...