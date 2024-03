L’ex di Anita colleziona follower | più amato della gieffina

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 22 marzo 2024)di, Edoardo Sanson – da quando ha rotto con lei – è diventato più popolareTutti con Edoardo Sanson dopo la rottura conconcorrente del Grande Fratello. Il pubblico non le perdona di essersi invaghita del compagno d’avventura Alessio e di rotto con Edoardo. Intanto il ragazzo è diventato sempre più popolare sui social dove è molto apprezzato. Intanto ieri seraha potuto riabbracciare Alessio, che ha dovuto dire addio al reality show ad un passo dalla finale di lunedì prossimo. A lei il conduttore del Grande Fratello ha voluto chiedere se avesse avuto modo di confrontarsi con Edoardo, il suo ex fidanzato, con il quale ha avuto una relazione durata dieci anni. Magli ha risposto di non averlo ancora fatto ...