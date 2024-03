L’ex calciatore Robinho arrestato in Brasile per scontare una condanna per stupro

L’ex calciatore Robinho è stato arrestato a Santos, in Brasile . Deve scontare una condanna a nove anni di prigione per stupro comminata dalla giustizia italiana. Leggi (internazionale)

Robinho è stato arrestato in Brasile dove sconterà i 9 anni di carcere a cui è stato condannato in Italia per violenza sessuale. l’ex calciatore della nazionale brasiliana e del Milan, è stato ... (ilfattoquotidiano)

Il Fasano a Martina senza Tiozzo e senza tifosi - Con il mister squalificato e con il divieto di trasferta, ai biancazzurri servirà l’impresa per espugnare il “Tursi” ...osservatoriooggi

Il raduno di ex calciatori della provincia. Amici per la pelle sul campo e fuori: se il pallone unisce per sempre - Gli ex Giovanissimi dell’Urbino e poi Pupita e Cocchi insieme a ricordare il "salvataggio": quarant’anni da raccontarsi .ilrestodelcarlino

Malinovskyi critica l'Atalanta per celebrare Miranchuk - Ruslan Malinovskyi, ex calciatore ucraino dell'Atalanta, ha risposto duramente a un post su Twitter in cui il club celebrava il gol segnato dal suo ex compagno di squadra russo, Aleksey Miranchuk, ...informazione