(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Ibrutinib, primo inibitore della tirosin chinasi di Bruton (Btk) a essere stato approvato a livello mondiale e sviluppato da Johnson & Johnson, ha recentemente ricevuto dall’Agenziana del farmaco la rimborsabilità per unaindicazione terapeutica. In pa

Leucemia linfatica cronica, disponibile in Italia nuova terapia a durata fissa - In particolare - si legge in una nota - il farmaco è ora disponibile anche in combinazione con venetoclax, inibitore di Bcl-2, come nuovo trattamento per pazienti adulti con Leucemia linfatica cronica ...adnkronos

Azione: Carfagna, ‘bipolarismo in crisi, terza via c’è’ - Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Ha ragione Massimo Gramellini sul Corriere: il bipolarismo in Italia è in crisi, c’è bisogno di spezzare la spirale distruttiva degli opposti estremismi. Una politica ...ilsannioquotidiano

Basilicata: FI-Nm, ‘insieme in vista regionali per rafforzare area popolare-moderati’ - Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Le elezioni regionali in Basilicata vedranno la presentazione di una lista comune fra Forza Italia e Noi Moderati, tesa a rafforzare l’area popolare e moderata del ...ilsannioquotidiano