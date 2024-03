L' Eredità | Antonella Clerici chi? Gelo siderale nello studio di Rai 1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un altro clamoroso autogol in Rai, sulla rete ammiraglia per la precisione, Rai 1. Siamo a L', il programma condotto da Marco Liorni, il gioco delle parole e dei loro legami, il game-show in fascia pre-serale e campione di ascolti dove spesso e volentieri vengono proposte domande relative ad altri format proposti dalle reti della tv di Stato. E proprio questo tipo di domanda, nella puntata di giovedì 21 marzo, genera tangibile imbarazzo. Eravamo ai 100 secondi, la "semifinale" che stabilisce il concorrente che poi si misurerà con la Ghigliottina: a sfidarsi sono il campione in carica, Mario, e la new entry Manuela. Ed eccoci alla domanda legata a The Voice Senior, programma condotto dail venerdì sera su Rai 1. Ai due vieneesto quale sia l'età minima per prendere parte al talent ...