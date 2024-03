Lega | Salvini annuncia congresso per la leadership in autunno

Milano in pole per ospitare l'evento. Nel frattempo si svolgeranno congressi in Lombardia e Sicilia Dopo le Europee il congresso nazionale. Matteo Salvini ieri sera ha messo la parola fine ai rumors ... (sbircialanotizia)

Le difficoltà di Salvini tra federale ed Europee. Fedriga scalpita e coltiva l'asse con Meloni - C’è chi sostiene che ormai il partito abbia nei suoi confronti un sentimento di «tenerezza». «Matteo non ha più lo smalto di qualche anno fa, ha perso la bussola dopo il Papeete». L’estate di Milano M ...notizie.tiscali

Salvini e l’esercito di liste civiche parallele alla Lega, il piano per non consegnare il Veneto alla Meloni - Il piano di Salvini per non consegnare il Veneto a Meloni è quello di costruire varie liste civiche parallele alla Lega.ilriformista

Salvini al federale: "Espulso, chi parla". Luca Zaia: "Ci fai perdere voti con gli show sovranisti" - Ancora fughe di leghisti verso il movimento di Cateno De Luca. Adesso pure il sud si ammutina e guarda altrove. All'evento sovranista di sabato parla pure Giorgetti ...ilfoglio