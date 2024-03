Lega | Faraone Iv | ' leghisti imbarazzati da raduno sovranista'

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - “E' veramente comico vedere i dirigentiinventare impegni con sagre, processioni, tagli di nastri accampando scuse per non andare domani alla riunionedi Salvini”. Lo ha detto Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a Rainews. “La linea che esprime Salvini, anche sulla Russia, imbarazza i suoi stessi compagni di partito. I suoi dirigenti sanno che se vanno ci rimettono la faccia”, ha concluso.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “'Maggioranza compatta, solo sfumature diverse', ha detto appena ieri Giorgia Meloni. Sfumature? Lo è anche il no al Terzo Mandato dei governatori pronunciato da Fratelli ... (liberoquotidiano)

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – ?’Maggioranza compatta, solo sfumature diverse’, ha detto appena ieri Giorgia Meloni. Sfumature? Lo è anche il no al Terzo Mandato dei governatori pronunciato da Fratelli ... (calcioweb.eu)

Ue: Giglio Vigna (Lega), 'esercito europeo è Nato, no a velleità di Napoleone d'oltralpe' - Lo ha affermato il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ...affaritaliani

Meloni abbraccia Salvini alla Camera, Del Barba (IV): "Non eccedete in effusioni", Faraone: "Bacio, bacio" - VIDEO - Meloni abbraccia Salvini alla Camera e l'episodio diventa subito oggetto di scherno da parte dell'opposizione. Il leader della Lega si è seduto vicino alla premier, impegnata nelle comunicazioni in vi ...informazione

Salvini si siede vicino a Meloni alla Camera, Faraone: "Bacio, bacio!" - Salvini si siede vicino a Meloni alla Camera, Faraone: 'Bacio, bacio!' 20 marzo 2024 Il ministro Salvini arriva alla Camera nel corso della discussione sulle comunicazioni di Meloni in vista del Consi ...informazione