Lecce | squadra al lavoro senza i nazionali | personalizzato per Banda

(Di venerdì 22 marzo 2024) Luca Gotti ha guidato l’allenamento di oggi delper, assente la scorsa gara Ilha vinto in casa della Salernitana una sfida molto importante per la salvezza lo scorso 16 marzo. Stamattina laè tornata alin vista del match contro la Roma del primo aprile.

Alla vigilia del derby del Sud parla in conferenza stampa pre-gara il neo tecnico giallorosso Luca Gotti (itasportpress)

“Non è stata una buona settimana perché l’umore non poteva essere dei migliori, ma ora la squadra deve dare un segnale di vitalità e voglia. La delusione ci sta perché si accetta una sfida sperando ... (sportface)

Tutti in silenzio stampa dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, questa la decisione della Salernitana e annunciata al termine della sfida contro i pugliesi dal l'ad Maurizio Milan ai... (ilmattino)

