Le Zirre | una primavera ricca di colori Presentata la collezione Assaje

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lehanno celebrato l’arrivo dellain grande stile, con una palette divivaci della nuovae unalinea di abbigliamento. E’ stato un pomeriggio all’insegna della bellezza e delle emozioni leggere che regala questa gioiosa stagione. In tanti si sono presentati ieri all’indirizzo di via Cavallerizza 39 per scovare nuove idee per rinnovare il look e scoprire le nuove tendenze della Spring Summer 2024. L’evento inserito nel contesto del Distretto di Chiaia dove ovunque nel quartiere dello shopping napoletano sono “fioriti” momenti di allegria e condivisione con la gente. Proprio per incoraggiare a sperimentare nuove possibili combinazioni e individuare e consolidare il proprio stile, durante l’evento le amiche e clienti hanno usufruito di una ...