Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di venerdì 22 marzo

(Di venerdì 22 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di222024. Ariete Il primo weekend di primavera vi trova coinvolti in un quadro astrale senza macchia, mancherà solo il diretto influsso di Venere e soprattutto di Marte che entra in tarda serata in Pesci, ma l'amore sarà lo stesso molto vivo e passionale, Marte in quella posizione aumenta la gelosia, il vostro carattere irascibile, ma il vero interrogativo è il problema che possono dare molte inimicizie. Nei casi estremi anche denunce false, ma il nostro oroscopo vi avvertirà in tempo se dovesse accadere. Toro Marte entra solo a mezzanotte nel segno dei Pesci, ma l'amore vostro sentirà prima il ...