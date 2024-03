Le squadre più forti del mondo secondo l'Opta Power Ranking | Inter sul podio | Milan appena fuori la top 10

La settimana perfetta che potrebbe diventare "una settimana da Dio", parafrasando il successo del film di Tom Shadyac del 2003. In quanto vorrebbe dire avere quali ficato tutte e sei le nostre ... (ilgiornaleditalia)

Il Bologna di Thiago Motta sta lottando per un posto in Champions League. Questo grazie in primis al lavoro del tecnico, che ha messo insieme una macchina da gioco davvero notevole. Il modulo di ... (inter-news)