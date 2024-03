Le rivelazioni dell’avvocato divorzista | “I cinque lavori dove si tradisce di più”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un avvocato che da anni accompagna uomini e donne al divorzio, spiega: “Ci sonocategorie che nascondono i traditori più acclamati. Ecco quali sono…” Il numero dei divorzi e delle separazioni, è in costante aumento. L’Italia è tra i Paesi europeici si lascia di più: ma il dato complessivo, che fa registrare notevoli rialzi rispetto agli ultimi anni, è in costante crescita in tutto il mondo. Rimanendo legati ai dati che riguardano l’Italia, nel 2021, le separazioni sono state complessivamente 97.913 (+22,5% rispetto al 2020). Nello stesso anno, i divorzi sono stati 83.192, il 24,8% in più rispetto al 2019. Numeri eloquenti, che testimoniano le difficoltà per le coppie di oggi, nel mantenere una relazione stabile e duratura. Ecco imestierisi nascondono più traditori, secondo un avvocato ...