Le riprese di Sandokan | la nuova serie con Can Yaman | ad aprile | al via i casting

(Di venerdì 22 marzo 2024), l’attesatv di Can, sta per iniziare la produzione. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, il progetto è l’adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari. L’attore turco, ormai celebre in Italia, vestirà i panni che furono di Kabir Bedi. Il set verrà allestito in Calabria, più precisamente a Lamezia Terme, dove sono iniziati da poco i lavori per la ricostruzione della colonia inglese di Labuan, luogo in cui Salgari ambientò i romanzi con protagonista La Tigre della Malesia. “è un progetto di grande intrattenimento che farà sognare gli spettatori conducendoli in mondi lontani e incontaminati, raccogliendo tutta la famiglia davanti alla tv – ha dichiarato Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux ...

