Le regole ed i disturbi dell' aggressività in bambini ed adolescenti

(Di venerdì 22 marzo 2024) Possiamo identificare il comportamento aggressivo come qualsiasi comportamento emesso con l’intento immediato di causare danno all’altro. In tale definizione emergono due aspetti fondamentali per definire un’azione aggressiva: il primo è il danno, fisico o psicologico, che la condotta mira a provocare, il secondo è l’intenzionalità, ovvero la volontà di provocare un danno al destinatario’atto. Quest’ultimo elemento implica l’aspettativa che quel determinato atto provochi un particolare effetto. L’è un indice di trasgressione normativa che può nascondere un malessere; per comprendere se l’è normativa o espressione di disagio bisogna prestare attenzione alla funzione sottesa il comportamento. La condotta aggressiva non emerge solo con acting out espliciti e non ricade sempre e solo nei confronti di altri ...