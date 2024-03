Le principesse tristi Da Fabiola a Masako | quando il destino non vuole fare sconti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) La malattia di Kate Middleton, la principessa di Galles, non è di certo la prima e non sarà l’ultima delle tante che colpiscono i reali così come noi comuni mortali, con la differenza che, un tempo, potentissimi uffici stampa e l’assenza dei social riuscivano a tenere sotto controllo le indiscrezioni. Ma non del tutto, per fortuna perché qualcosa si è sempre venuto a sapere, dato che certi muri hanno orecchie: un valletto in cerca di congrue ricompense, un collaboratore licenziato e rancoroso, un’amicizia poco discreta. Qualcosa esce sempre. Grace Kelly (1929-1982) assieme a Ranieri III di Monaco (1923-2005) Un esempio?la principessa Margaret fu fotografata in carrozzina con le gambe ricoperte da bende. Buckingham Palace parlò di "piccolo incidente". Piccolo? Era andata a fuoco la sua residenza nell’isola di Mustique mentre lei vi si trovava in vacanza con ...