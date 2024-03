Le opere di Capodimonte alla Reggia di Venaria Sangiuliano presenta la mostra | Un matrimonio felice

Sangiuliano in visita alla mostra su Capodimonte a Venaria: “20 milioni in arrivo dal Pnrr per la Reggia” - Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in visita a Venaria per la mostra sui capolavori di Capodimonte conferma i 20 milioni di euro in arrivo dal Pnrr per la Residenza Sabauda, saranno usati ...torinoggi

Brunch di Pasquetta 2024 a Villa Domi - Lunedi 1 aprile 2024, Brunch di Pasquetta nei giardini panoramici di una location d'eccezione. Su una delle colline dominanti il Golfo di Napoli, si erige Villa Domi, dimora settecentesca in cui alegg ...napolitoday

Arturo Vermi. opere 1960-1975 - Dal 21 marzo all'11 maggio 2024 JUS Museum di Napoli ospita la mostra Arturo Vermi. opere 1960-1975, opere dagli esperimenti informali sino alla conquista del segno.itinerarinellarte