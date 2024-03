Le Marche viste dai turisti | belle e convenienti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Le? Sonoe costano poco. Potrebbe essere uno slogan da campagnaca, ma intanto la voce deve essersi già sparsa. In cinque parole sono racchiusi due tra i motivi che spingono i forestieri, italiani e stranieri, a scegliere la nostra regione per le vacanze estive, secondo l’indagine fatta dall’Isnart (Istituto nazionale per le ricercheche) per Unioncamere e Camera di commercio delle. Ebbene, dal report emerge che il 34,5% dei villeggianti viene qui per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo, il 45,3% di loro appartiene alla cosiddetta generazione Y (nati tra il 1981 e il 1995) e la pagella data all’offertaca è buona, se non ottima: voto medio 7,8. Tra le motivazioni, oltre alla convenienza, ci sono anche la ricchezza del patrimonio culturale ...