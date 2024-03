Le donazioni informali ai figli sono esentasse | ecco cosa ha stabilito la Cassazione

(Di venerdì 22 marzo 2024)indirette senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione: la tassazione scatta infatti solo se le liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure seregistrate volontariamente o se, avendo valore superiore a 1 milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi. È quanto stabilisce una pronuncia della Sezione tributaria della Corte diriportata giovedì dal Sole 24 Ore. Nella sentenza n. 7442 della Suprema Corte viene analizzata la circolare 30/2015 delle Entrate definita dagli ermellini “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta” nella parte in cui afferma che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per ...

