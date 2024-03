Le auguriamo un pronta guarigione Il messaggio freddo di Harry e Meghan a Kate

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno inviato il loro augurio alla Principessa di Galles e alla sua famiglia: "Speriamo che sia in grado di guarire in pace", è la nota che sembra distaccata. Re Carlo si dice "orgoglioso" del coraggio mostrato dalla nuora

