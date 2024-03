Lazio | Tudor studia la difesa a tre | lavori in corso a Formello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma 22 marzo 2024 - Igorè ormai entrato a pieno regime negli ingranaggi tecnici dellae ora è all'opera per dare forma alla sua squadra. Fuori dal centro tecnico è stato piazzato un bellissimo cartello diin, trincerando la squadra in campo a caccia della sua nuova identità dopo tutto il lavoro svolto da Sarri e il cambio tecnico. Il cambio allenatore porta sempre con sé novità tecniche e nuove occasioni per tutti i tesserati e in casa biancoceleste la situazione non è diversa. Nella giornata di oggi infatti sono proseguiti i tentativi di adattamento allaa tre da parte dell'allenatore croato. Un tentativo di 3-4-2-1 privo ovviamente dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Marusic, Hysaj, Vecino, Guendouzi, Isaksen e Zaccagni) e dei quattro infortunati ...