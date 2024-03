Lazio | ecco perché Clarke è sfumato a gennaio

Meteo Lazio. Weekend tra sole e qualche annuvolamento. Peggiora da martedì - Domenica il fronte freddo scivolerà rapidamente da nord a sud lungo l'Italia e interesserà di striscio il Lazio, provocando annuvolamenti irregolari alternati a schiarite e qualche piovasco in ...3bmeteo

Una Lazio in bilico: da Immobile a Luis Alberto, ecco chi rischia il posto con Tudor - Il tecnico lavora per il presente e il futuro: i due senatori sono in bilico, per Kamada può cambiare tutto. Felipe Anderson caso a parte ...dazn

Inter, caso Acerbi: delusione per il difensore. La scelta dei nerazzurri a fine stagione - L’esito della vicenda Acerbi avrà le sue conseguenze, sulla linea che deciderà di tenere la società e dunque sul futuro del difensore. Tutto dipenderà dall’entità e soprattutto dal tipo dell’eventuale ...momentidicalcio