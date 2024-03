L’avvocato di Giraudo | «Nessun giudice vuole entrare nel merito» TuttoSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il Tar del Lazio ha evidenziato un “difetto di giurisdizione” nel ricorso presentato da Antonio, ex amministratore delegato della Juventus radiato perché coinvolto nello scandalo calciopoli. Secondo quanto riportato da, i legali disi sarebbero quindi rivolti ad un tribunale ordinario.: «Difetto logico in questa decisione non condivisibile» Queste le parole di Amedeo Rosboch, suo avvocato, riportate dal quotidiano: «C’è un chiaro difetto logico in questa decisione, che non può essere valutata in alcun modo condivisibile. La vicenda deriva già da una causa che era stata radicata davanti a undel lavoro, iter al termine del quale era stato rilevato il difetto delordinario». «C’è un dato che reputo ...