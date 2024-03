Lavoro | Best place to work 2024 | le migliori 60 aziende italiane in cui lavorare

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il ranking è stato stilato da GreattoItalia ascoltando il parere di 219mila collaboratori di 379 organizzazioni, suddivise in base al numero di dipendenti (10-49, 50-149, 150-499 e più di 500), attive sul territorio nazionale. Un terzo di queste appartiene al settore IT (30%), seguono poi industria manifatturiera e produzione e i servizi professionali (15%), mentre a livello di distribuzione territoriale più di 3su 4 (77%) hanno sede in Lombardia, Lazio e Veneto. “La crescita delle organizzazioni, anche nel Sud, passa dallo sviluppo di un rapporto di fiducia tra persone e leader aziendali” dichiara Beniamino Bedusa, presidente di GreattoItalia L’elevato grado di fiducia dei collaboratori è il volano alla base della crescita delle performance economico-finanziarie dei ...

I 60 migliori posti di Lavoro secondo i dipendenti: la classifica Best Workplaces Italia 2024 - Milano, 21 marzo 2024 – Dalle multinazionali alle piccole aziende (fra i 10 e i 49 dipendenti): quali sono le 60 migliori aziende italiane dove lavorare A stilare la classifica Best Workplaces Italia ...quotidiano

Le 60 migliori aziende per cui lavorare nel 2024 - Un terzo delle realtà presenti nella classifica dei Best Workplaces Italia appartiene al settore IT, la metà ha sede in Lombardia ...businesspeople

Best workplaces 2024, ecco le aziende dove si lavora meglio - Hilton, Cisco, Biogen e Auditel medaglia d’oro del premio assegnato da Great place to work: la capacità di andare incontro alle esigenze dei dipendenti migliora la produttività, aumenta la fiducia e r ...ilsole24ore