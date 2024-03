L’Aukus si avvia verso la prima espansione? I colloqui con il Giappone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nel vertice giappo-statunitense previsto per il prossimo aprile, i rappresentanti di Tokyo e Washington dovrebbero discutere dell’integrazionese all’interno del sistema di collaborazione tecnologica del patto sulla sicurezza trilaterale (fino ad ora) Aukus, che riunisce Gran Bretagna, Stati Uniti ed Australia. Così è quanto dichiarato, in occasione di una conferenza stampa svoltasi giovedì 22 marzo, dal vicesegretario di Stato americano Kurt Campbell. “Raramente, se non mai, la partnership tra Stati Uniti eè stata più forte”, ha commentato Campbell, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di coordinatore per gli Affari Indo-Pacifici presso il Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, aggiungendo poi che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden “non vede l’ora di ospitare il Primo Ministro Fumio Kishida e sua moglie per ...