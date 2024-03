L’Atalanta celebra il gol di Miranchuk | la reazione di Malinovskyi su X | “Un buon contribuente del terrorismo russo”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sono ormai trascorsi più di due anni dall’inizio dell’offensiva russa in Ucraina. All’epoca Ruslane Aleksejerano compagni di squadra. Un ucraino e uninsieme, in una situazione tutt’altro che ideale. I due sfilarono anche insieme al Gewiss Stadium come simbolo della fratellanza tra i due popoli, oltre il conflitto che aveva appena preso il via. Tante cose sono cambiate da quel momento, non purtroppo la guerra che continua a fare vittime.ieri hato il gol dicon la maglia della Russia, nella vittoria per 4- sulla Serbia e poco fa è arrivata ladell’ex, ora al Genoa. “Undel...

Ha quasi ottanta anni. Nel 2022, in prossimità dello scudetto, realizzò per sé stesso un abito rossonero con ampi riferimenti alla miriade di trofei vinti. Quel pomeriggio di Milan -Atalanta era a ... (noinotizie)

NEWS - Il Napoli in campo contro l'Atalanta al Maradona con la nuova maglia in edizione limitata che sarà presentata il 27 marzo - NAPOLI - Sarà presentata in anteprima esclusiva mercoledì 27 marzo dalla SSC Napoli in collaborazione con il Main Partner MSC Crociere la nuova maglia in edizione limitata con la quale il Napoli scend ...napolimagazine

Atalanta, battere la Fiorentina per chiudere il ciclo di fuoco e riavvicinarsi alla Champions - L’Atalanta ospita la Fiorentina al Gewiss Stadium – calcio ... dalla coreografia iniziale ai fuochi d’artificio finali, Bergamo ha celebrato l’ennesima impresa dell’era Gasperiniana in un clima di ...bergamonews

Atalanta conquista l'Europa con una vittoria 2-1 su Sporting Lisbona - L'Atalanta ha battuto lo Sporting Lisbona per 2-1, conquistando l'accesso ai quarti di finale. La partita è stata un mix di emozioni, con il traffico cittadino paralizzato, una coreografia da applausi ...informazione