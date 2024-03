L’Aquila | trovato cadavere di un uomo nei pressi del centro storico | si indaga

Tod's, Opa L Catterton su 27,968% capitale, al via il 25 marzo - MILANO (Reuters) - L'Opa di L Catterton su Tod's riguarda il 27,968% del capitale e il periodo di offerta partirà il 25 marzo per concludersi l'8 maggio. E' quanto si legge in un comunicato. Lo scorso ...msn

Tod's, Cda ritiene congruo prezzo 43 euro per azione di Opa L Catterton - MILANO (Reuters) - Il Cda di Tod's ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il prezzo di 43 euro per azione dell'Opa totalitaria promossa lo scorso 10 febbraio dal fondo L Catterton, parte ...msn

Guarda la pubblicità (lei guarda te) - La pubblicità negli spazi pubblici è sempre più digitale e, grazie alla disponibilità di dati, sempre più automatizzata.linkedin