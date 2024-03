L’Anatomia di una coppia secondo Justine Triet

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il termine anatomia, oltre a riferirsi al ramo di scienza biologica, rimanda a un’analisi minuziosa. Andando più a fondo, all’origine etimologica del termine, si arriva alla parola greca ???????: dissezione. E questo viene fatto danel suo film. Si parte da una caduta, di cui vediamo solo il tragico esito e si procede a sezionarla in ogni minimo dettaglio. Non solo quella letterale di Samuel, incipit narrativo dell’opera, ma soprattutto quella figurata della. Un tracollo di una relazione e di una famiglia, guardato dall’esterno con spasmodica attenzione, lanciato in pasto tanto al Pubblico Ministero quanto al pubblico ludibrio. Come vedremo nel resto di questo articolo,non si limita solo alla. Va oltre, allargando lo sguardo al rapporto uomo-donna in senso assoluto, ...