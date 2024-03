L' Amen BC Servizi in viaggio verso Varese | sabato sarà ospite del Campus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Arezzo, 22 marzo 2024 –alle ore 21 aldi Via Pirandello asi chiuderà il girone di andata della seconda fase del campionato di Serie B per l'BCArezzo, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Molteni e Bernardi di Cantù (CO). Dopo la sconfitta in volata al Palasport Estra contro Gallarate la SBA proverà a reagire in trasferta contro un avversario che attorno a Blair, unico vero senior, schiera per gran parte la formazione che partecipa con estremo profitto al campionato Under 19 Eccellenza dove occupa il primo posto in classifica a pari punti con Derthona e Borgomanero. Miglior marcatore della formazione guidata in panchina da coach Roncari è il playmaker pratese Zhao capace di viaggiare ad oltre 21 punti per partita, seguito da Assui, Bottelli e Blair tutti sopra ...