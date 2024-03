La virostar Capua non demorde | “Arriva una pandemia peggiore del Covid”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Proprio non ce la fanno. Alcuni dei virologi del terrore ascoltati come aruspici durante ladi-19, di quando in quando, sentono la nostalgia della perduta visibilità e preannunciano future sciagure. Su questa linea si è espressa Ilaria, le cui funeste considerazioni, tanto per cambiare, sono state riportate dal sito online del Messaggero senza un minimo accenno di critica. Questo il testo del breve articolo: “Un’altraè inevitabile secondo l’Oms, che la definisce come “malattia X”. Parlando con Il Resto del Carlino, la virologa di fama mondiale, Ilaria, che ha trascorso sette anni negli Stati Uniti dirigendo il One Health Center in Florida e ora insegna alla John Hopkins University di Bologna, spiega che le pandemie sono un fenomeno ciclico e che la malattia X ...