La verità sulla foto da pugile | ecco il vero e pericoloso piano di Macron

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un uomo di mezza età che si fa immortalare in canotta e guantoni da boxe normalmente fa la figura del fesso o, nella migliore delle ipotesi, del vanitoso. A meno che non pratichi la nobile arte pugilistica quattro volte a settimana come fosse un semiprofessionista, cosa che ci si augura che il presidente di una nazione come la Francia non abbia né il tempo né la testa per fare, altrimenti la situazione sarebbe ancora più grave. Il signore fa un lavoro che non gli consente di presentarsi ai suoi pari con un occhio nero. Chi gli darebbe retta? E allora perché monsieur Emmanuelha messo in giro unache lo ritrae in versione Cassius Clay in ormai piena campagna elettorale per le Europee e proprio poche ore prima del vertice dell'Unione su temi gravi e seri come l'Ucraina e Israele? Forse per sdrammatizzare? Ma non è da lui atteggiarsi a buffone ...