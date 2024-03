La velocità impressionante di Leclerc rende la Ferrari una vera minaccia per la pole

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 22 marzo 2024) Per 22 stagioni, da quando è entrato a far parte del calendario della Formula 1 nel 1996, il circuito australiano di Albert Park è stato il luogo perfetto per ospitare la prima prova del campionato. Un circuito cittadino ambientato nella popolare città australiana, con molteplici rettilinei lunghi, opportunità di sorpasso, un mix di curve lente, a 90 gradi e ad alta, con molti dossi e un’aderenza naturale minima. Se a questo si aggiunge un parco macchine nuovo, con qualche debuttante, non c’è da stupirsi che le gare a Melbourne siano spesso così memorabili.Sebbene l’Albert Park non abbia dato il via al campionato del mondo dal 2019, potrebbe esserlo anche questo fine settimana. Dopo due gare in cui hanno dominato Max Verstappen e la Red Bull, in quella che è sembrata più una continuazione della scorsa stagione che un campionato completamente nuovo, il ...