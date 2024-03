La svolta del governo Meloni sull’affido dei minori | in arrivo un ddl

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lunedì prossimo in Consiglio dei ministri approda il disegno di legge a tutela deiaffidati, che prevede anche l’istituzione di un registro nazionale. Lo apprende Ansa da fonti governative. Il provvedimento, a firma Roccella-Nordio, nasce per evitare istituzionalizzazioni improprie e gli affidamenti sine die diallontanati dalla famiglia d’origine. Tra le novità la creazione di un registro nazionale di istituti pubblici e privati, comunità e famiglie affidatarie e un Osservatorio per intercettare le anomalie. Il registro sarà disponibile in ogni regione e sarà istituto al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. All’interno, su base provinciale, sarà indicato il numero deicollocati in ogni struttura, il numero delle famiglie, delle comunità e degli istituti ...