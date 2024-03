La strana coppia Il piano di Meloni per l' Ue | feeling con Ursula e sponda con Draghi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Mercoledì davanti alla buvette di Montecitorio, mentre nell'aula si svolge il dibattito alla vigilia del Consiglio europeo, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, fa il punto sulle grandi manovre che preparano la nomina del nuovo presidente della Commissione Ue all'indomani delle elezioni di giugno. «Intanto - spiega - ci siamo collocati su una posizione più centrale, meno marginale. Se il nostro gruppo al Parlamento di Strasburgo raggiunge 80 seggi non possono fare a meno di noi. Poi vediamo che succede. Per la Commissione c'è da verificare l'ipotesi von der Leyen.? Beh, avere un riferimento di questo calibro nelle istituzioni europee ci aiuterebbe non poco come Paese». Un atteggiamento «pragmatico» così si potrebbe definire l'approccio del governo sugli equilibri a Bruxelles, quanto mai importanti in una fase internazionale drammatica e ...