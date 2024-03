La sprecopoli degli stipendi d' oro Così l' Anci di Decaro fa felici i dirigenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 22 marzo 2024) In questi giorni Antoniosi sente in guerra (parole sue) con il Viminale che sta valutando se sciogliere il Comune di cui il politico del Pd è sindaco. Se nella sua amministrazione la tensione si taglia con il coltello, lo stesso non si può dire per l', l'Associazione nazionale dei comuni italiani presieduta proprio da. Iche fanno capo al primo cittadino barese, infatti, possono dormire sogni tranquilli grazie adi tutto rispetto. Le ultime retribuzioni aggiornate sono consultabili dallo scorso gennaio. Basti pensare che la numero uno dell'associazione, la storica direttrice generale Veronica Nicotra porta a casa la bellezza di 257.600 euro (208.600 euro di retribuzione annua lorda, 24mila di indennità di carica e 25mila come premio). Ben al di sopra di quanto ...