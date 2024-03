La sindrome della vibrazione fantasma e il rischio nomofobia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nell’era moderna, sempre più digitale, lo smartphone è diventato una sorta di estensione del nostro corpo. Lo abbiamo sempre con noi, con un passaggio continuo (al limite dell’ossessività) tra le nostre tasche e le nostre mani. Lo utilizziamo, oramai, per qualunque cosa: dal lavoro al tempo libero, dalle telefonate alle chat, per scattare fotografie o interagire sui social. Dunque, un elemento concreto del nostro corpo che, dunque, fa scaturire in molti la preoccupazione e il timore di perdere il nostro dispositivo. Questa dipendenza, chiamata, è diffusa in tutto il mondo. E c’è un aspetto che, stando ad alcuni studi di settore, potrebbe amplificarla: ladel telefono. Quel diventa segnale costante e ineluttabile di notifiche, messaggi e chiamate. Insomma, quel feedback che ci fa percepire, con il tatto, che sta accadendo qualcosa. ...