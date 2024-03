La Russia vuole mandare ko il settore energetico ucraino | bombardamenti a tappeto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una notte difficile, difficilissima, in Ucraina. Soprattutto per le infrastrutture energetiche. “Questa notte sono stati lanciati più di 60 droni e quasi 90 missili di vario tipo. Il mondo vede con la massima chiarezza gli obiettivi dei terroristi russi, centrali elettriche e linee di approvvigionamento, una diga idroelettrica, normali edifici residenziali, persino un filobus. Laè in guerra contro la vita della gente comune. Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari delle persone uccise da questo terrore”, il messaggio del presidenteVolodymyr Zelensky in un post sui social. In particolare l'esercito russo ha attaccato le infrastrutture energetiche nella città di Kharkiv, provocando almeno 15 esplosioni e molteplici interruzioni di corrente in tutta la città. Intorno alle 5 ora locale, il ...