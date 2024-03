“La Russia prepara una guerra contro la Nato nei prossimi anni” | l’allarme lanciato dal think tank vicino ai ‘falchi’ della guerra Usa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lastando unaconvenzionale su larga scalala. A lanciareè l’Institute for the Study of War americano, unstrettamente legato alle grandi compagnie produttrici di armamenti, che in un report afferma che diversi indicatori finanziari, economici e militari lasciano presupporre che entro il 2026-2027 Mosca possa essere in grado, grazie al suo graduale ma costante processo di passaggio a economia di, di sferrare un attacco nei territori dell’Alleanza Atlantica. Al centro dell’analisi di ISW, un istituto che già in passato si è distinto per aver spinto le posizioni dei falchi, anche ...