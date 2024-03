La Russia inserisce la comunità LGBT nella lista delle organizzazioni terroristiche

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) Continua il dilagare pesante dell’omofobia in, Dove Mosca in particolare ha deciso di inseriredi “terroristi ed estremisti” il movimento internazionale, secondo quanto varato da una nota dell’organizzazione che si occuperebbe di combattere il terrorismo e la criminalità. Lacondanna il movimentocome terrorista Laha aggiunto il “movimento internazionale” allanera dei “terroristi ed estremisti“. Questo sarebbe stato ufficializzato in un avviso del servizio di monitoraggio finanziario russo “Rosfinmonitoring”. Che si è sempre occupato della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Nel frattempo le autorità russe continuano a intensificare la ...