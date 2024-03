La Russia ha aggiunto il movimento internazionale Lgbt nella lista nera dei “terroristi ed estremisti”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo la sentenza della Corte Suprema russa – che lo ha definito un“estremista” – laadesso hail “dei “ed”. È quanto previsto in un avviso del servizio di intelligence finanziaria russo, Rosfinmonitoring (che si occupa della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo), mentre le autorità hanno intensificato la repressione della comunitàqi. Il “” era già stato bandito dalla Corte Suprema russa alla fine del 2023 e ne è stata vietata l’attività sul territorio dello Stato, anche se in ...

"Nei giorni scorsi la Nave Duilio ha dovuto neutralizzare più di un attacco Houti . Sappiamo quanto quel tratto di mare sia fondamentale per i nostri interessi geostrategici" ha detto nei giorni ... (ilgiornaleditalia)

Il Cremlino: la Russia è in stato di guerra, tutti dovrebbero capirlo - Roma, 22 mar. (askanews) – Adesso la Russia è in stato di guerra, tutti dovrebbero capirlo, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov secondo quanto riporta Ria novosti. “Siamo in stato di guer ...askanews