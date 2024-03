La Russia attacca l’Ucraina con 90 missili e 60 droni | «Colpita la diga di Zaporizhzhia | centrale a rischio blackout» – Il video

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lanella notte hatocon 90e 60. Ad essere prese di mira in particolare centrali elettriche ed altre infrastrutture energetiche. Si tratta con ogni probabilità del più pesante attacco mai lanciato dai russi contro il sistema energetico ucraino», ha detto l’Ad di Ukrenergo Volodymyr Kudrytskyi. Più di 1 milione di cittadini sono rimasti senza corrente. Tra le regioni più colpite, quella di Kharkiv nell’Est (700mila residenti) e quelle di Odessa e Dnipropetrovsk nel sud (200mila residenti ciascuna). Ad essere presa di mira anche lanucleare di, finita per alcune ore sull’orlo del, prima che i tecnici ucraini riuscissero a ripristinarne i collegamenti con la rete elettrica. Anche la ...

Peskov: la Russia è in guerra - "La Russia è in guerra. Aveva iniziato questa operazione come Operazione Militare Speciale ma la partecipazione dell'Occidente l'ha tramutata in una guerra. La Russia non può consentire l'esistenza di ...osservatoriosullalegalita

Cosa significano le rassicurazioni degli Houthi a Cina e Russia nel Mar Rosso - Nel caos del Mar Rosso, Russia e Cina hanno ottenuto nuove garanzie dirette e possono sganciarsi dalla protezione della sicurezza collettiva ...formiche

Attacco alla centrale di Zaporizhzhia, è rischio blackout: i possibili impatti su ambiente e salute degli abitanti - Nella notte tra il 21 e il 22 marzo infatti l'impianto ha subito un attacco balistico. Russia e Ucraina si accusano a vicenda: per il Cremlino si tratta di un'operazione condotta da Kiev all'impianto ...ohga