La Repubblica Ceca è una grande alleata dell’Ucraina | ma non per sé stessa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nella parte orientale dellacentinaia di persone lavorano su turni di ventiquattro ore per trasformare una serie di vecchi edifici risalenti alla seconda guerra mondiale in un centro per la fornitura di armi e munizioni all’Ucraina. L’iniziativa fa parte degli sforzi europei per fornire a Kyjiv le armi e le munizioni necessarie dopo lo stallo nelle forniture statunitensi. Laè uno dei Paesi più impegnati nel sostegno all’Ucraina, con un governo che ci tiene molto a presentare la propria nazione come astuta, pragmatica e proiettata al futuro. Alla Conferenza di Monaco del 17 febbraio il presidente ceco Petr Pavel ha stupito tutti annunciando che Praga aveva trovato in giro per il mondo cinquecentomila proiettili da 155mm (standard Nato) e trecentomila proiettili calibro 122mm ...