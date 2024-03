La Principessa Kate annuncia | «Ho il cancro»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 22 marzo 2024)Middleton hato con un video messaggio reso noto dalla casa reale inglese di avere il. Lane ha parlato per due minuti raccontando della sua malattia e della sua operazione subita a gennaio., lo ricordiamo, era stata ricoverata a sorpresa; si era solo saputo di un'operazione all'addome che i medici speravano non grave. Purtroppo la diagnosi è mutata eha raccontato di aver già cominciato la prima frase delle cure chemioterapico. Il video si chiude con un messaggi di speranza per tutte le persone malate di: «Non perdete le speranze. Non siete soli»