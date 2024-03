La prima seduta senza Joe Tutti uniti in un abbraccio L’urlo di mister Italiano | | Pres | oggi vinco per te»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una società, una squadra, una comunità che, lacerate dal dolore, a stento cercano di riprendere il cammino, provando ad aggrapparsi all’unica certezza: Joe Barone. Sembra un controsenso, perché il vuoto lasciato dal direttore generale all’interno del Viola Park è una voragine che forse mai sarà colmata, se non dalle lacrime. La Fiorentina si è ritrovata al Viola Park ieri mattina dopo il giorno (viola) più lungo.in campo, tenendosi per mano.dell’allenamento un grande cerchio in mezzo al campo,alcun vertice, proprio per sottolineare l’unità di un nucleo forte e compatto. Un discorso a due voci, fatto con lo spirito di due padri di famiglia.Rocco Commisso, poi Vincenzo: la squadra e la proprietà insieme, per vivere il dramma, metabolizzarlo dopo giornate che sono ...