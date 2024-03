La piattaforma streaming Max arriva in Europa a Maggio | ma in Italia?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 22 marzo 2024) Max, lagestita dalla divisione Global& Interactive Entertainment di Warner Bros. Discovery arriverà anche in. La data di lancio nei primi Paesi sarà il 21, tra questi però non è inclusa l’. Da quel giorno la nuovaWarner Bros. Discovery sarà disponibile nei Paesi nordici, in Iberia (Spagna e Portogallo) e incentro-orientale. Poco dopo verrà lanciato in Polonia, nei Paesi Bassi, in Francia e in Belgio. Max sarà così disponibile in 25 Paesi ine in 65 Paesi e territori in tutto il mondo. Non sappiamo ancora quale sarà il destino di questain, se e quando arriverà, per il momento i prodotti di Max sono ...