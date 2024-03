La pensione di aprile pronta ad essere erogata | tutte le novità sul cedolino

(Di venerdì 22 marzo 2024) I pensionati sono in attesa dei versamenti di2024. Ilè già pronto perispezionato sul sito dell’INPS. La fine del mese si avvicina e già si pensa alladi2024, a quando arriverà e se ci saranno interessantiin termini di importo erogato dall’INPS. Arriva ladi, le(Informazioneoggi.it)Il messaggio dell’INPS è arrivato puntuale come ogni mese per comunicare la data di accredito delle pensioni ad2024. Le erogazioni scatteranno il giorno 2 essendo il 1°il Lunedì di Pasqua e dunque un giorno festivo. La data devesegnata sul calendario da tutti i percettori di pensioni, inclusi i trattamenti ...

È in arrivo una piacevole sorpresa per alcuni pensionati che nel mese di Aprile riceveranno degli arretrati sulla Pensione . Pensione Aprile , sorpresa per questi pensionati – ... (ilcorrieredellacitta)

Stellantis e sindacati siglano l’accordo per le uscite volontarie, ma Fiom non firma - L'intesa riguarda dipendenti prossimi alla maturazione dei requisiti per la pensione o che intendono intraprendere nuovi ... La Fiom ricorda lo sciopero di 8 ore «di tutte le sigle sindacali» il 12 ...laprovinciapavese.gelocal

LVMH, Belloni va in pensione e rimane solo presidente per l’Italia - LVMH, dopo 23 anni Toni Belloni va in pensione (o quasi): rimane con alcune responsabilità e con la carica di presidente per l’Italia ...laconceria

Nessun aumento delle pensioni ad aprile 2024. Ecco perché - L'Inps annulla l'aumento delle pensioni previsto per aprile 2024, generando confusione e preoccupazione tra i pensionati italiani.it.benzinga