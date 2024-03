La NASA sta reclutando una nuova classe di astronauti

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 22 marzo 2024) Laalla ricerca di nuoviLaha aperto le candidature per la selezione dei prossimi, offrendo a chi sogna di lasciare il pianeta l'opportunità di candidarsi fino al 2 aprile. Selezionare un astronauta: un processo altamente competitivo Con oltre 12.000 candidature per soli 10 posti disponibili nell'ultima selezione del 2020, le probabilità di essere scelti sono estremamente basse, lo 0,083%. Requisiti e preparazione per diventare un astronauta Per diventare astronautabisogna essere cittadini statunitensi, avere un master in ambiti scientifici o tecnologici e almeno tre anni di esperienza lavorativa correlata. Non ci sono limiti di